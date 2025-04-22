200 MP Kameralı vivo X200 Ultra Tanıtıldı

vivo, X200s ve X200 Ultra isimli akıllı telefon modellerini tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip olan X200 Ultra modeli çok güçlü işlemci, gelişmiş kamera sistemi, yüksek şarj hızı ve büyük batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.

vivo X200 Ultra Özellikleri

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 510 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen telefon 163,14 x 76,76 x 8,69 mm boyutlarında.

X200 Ultra modelinde 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.69 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.27 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IP69/IP68 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. X200 Ultra'da ayrıca Armor Glass ekran koruma teknolojisi de bulunuyor.

vivo X200 Ultra Fiyatı