Performansıyla Dikkat Çekecek: vivo X200 Ultra Özellikleri Ortaya Çıktı!

Vivo, 14 Ekim'de merakla beklenen X200 serisini piyasaya sürecek. İlk etapta standart ve Pro modeli içermesi beklenen seriye 2025'in başlarında Ultra modelinin de katılması bekleniyor. Son raporlar, vivo X200 Ultra ile ilgili ilk ayrıntıları gözler önüne seriyor.

vivo X200 Ultra Kullanıcılara Neler Sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan vivo X200 Ultra modeliyle ilgili yeni teknik ayrıntılar paylaştı. Buna göre, akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi kullanılacak. Bunun dışında selefinin aksine üç değil, dört kamerayla gelecek: 50 + 50 + 50 + 200 MP.

Cihazda 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir OLED ekran mevcut olacak. Bununla birlikte, 6.000 mAh'lik bir bataryadan beslenmesi kuvvetle muhtemel. Şu an için modelle ilgili detayların bunlarla sınırlı olduğunu ve ilerleyen dönemlerde daha fazla bilginin ortaya çıkmasını beklediğimizi belirtelim.