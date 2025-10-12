200 MP Kameralı Telefonun Fiyatı Sızdırıldı!

vivo, önümüzdeki saatlerde X300 serisini tüketicilerin karşısına çıkaracak. Amiral gemisi konumundaki vivo X300 ve X300 Pro hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ve iddia ortaya atıldı. Şimdi ise serinin standart modelinin fiyat bilgisi gözler önüne serildi. Peki vivo X300 fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…

vivo X300 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300, Çin merkezli bir e-ticaret platformunda 4 bin 699 yuan başlangıç fiyatıyla listelendi. Bu tutar yaklaşık 660 dolara karşılık geliyor. Yeni model selefinden 400 yuan (yaklaşık 50 dolar) daha pahalı. Fiyat artışıyla birlikte vivo’nun X300’ü daha premium, yani üst segment bir cihaz olarak konumlandırdığı görülüyor.

Beklenen vivo X300 Özellikleri

vivo X300, 6,31 inç büyüklüğünde OLED LTPO bir ekranla gelecek. Bu panel 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü MediaTek’in amiral gemisi Dimensity 9500 işlemcisinden alan cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle birlikte gelecek. 6.040 mAh bataryadan güç çekecek model, 90W kablolu ve 40W kablosuz şarjla beslenecek.

Arka tarafında OIS destekli 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve OIS destekli 50 MP periskop telefoto lens yer alacak. Ön tarafında ise 50 MP’lik bir kamera bulunacak. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkacak vivo X300'ün özellikleri arasında çift hoparlör, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği de olacak

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X300'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.