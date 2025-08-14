Xiaomi'nin Ucuz Amiral Gemisinin Özellikleri Sızdırıldı

Uzun süredir merakla beklenen Redmi K80 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, dünyaın en güçlü işlemcisine sahip olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev bataryasıyla da öne çıkacak.

Redmi K90 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Redmi K80 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. K80 Pro'da 6000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi K90 Pro'da ultrasonik parmak izi sensörü ile gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Xiaomi'nin yeni bütçe dostu telefonu hem canlı ve keskin görüntüler hem de akıcı bir deneyim sunacak.

Redmi K90 Pro Çıkış Tarihi

K90 Pro modelinin ekim veya kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihinin henüz resmî olarak açıklanmadığını, bu nedenle farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtmek gerekiyor. Redmi K80 serisi geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürülmüştü.