Vivo'dan Amiral Gemisi Telefonlara Toz Yutturacak Yeni Seri Geliyor!

Vivo, geçtiğimiz yılın eylül ayında X200 isimli yeni üst düzey akıllı telefon serisini piyasaya sürmüş. Yeni cihazlar, Çin başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı bölgesinde büyük beğeni toplamış hatta satış rekorları bile kırmıştı. Üst segment telefon pazarında yakaladığı ivmeyi sürdürmek isteyen firma, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi serisi için de kolları sıvadı.

Markanın Vivo X300 olarak adlandırılan yeni serisi şimdiden pek çok kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. Son gelen haberler ise, yeni cihazların teknolojiseverleri kendisine hayran bırakacak özelliklere sahip olacağını işaret ediyor.

Vivo X300 Serisi Neler Sunacak?

Sektörel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre yeni Vivo X300 ailesi, tıpkı selefi gibi Vivo X300, Vivo X300 Pro Mini, Vivo X300 Pro ve Vivo X300 Ultra olmak üzere dört farklı modelden oluşacak. Ana model X300 ve X300 Pro Mini'nin düz bir ekrana sahip olması beklenirken, X300 Pro ve Ultra cihazlarının kavisli bir panelle birlikte gelmesi bekleniyor.

Kamera tarafında iPhone 17 ve Samsung S25 serisine rakip olmayı hedefliyen Vivo'nun, yeni X300 Pro ve Ultra modellerinde 200 MP çözünürlüklü sensörler kullanacağı aktarılıyor. İşlemci tarafında Ultra modeli hariç diğer tüm cihazların MediaTek Dimensity 9500 yongasına ev sahipliği yapacağı idda ediliyor. Öte yandan Vivo X300 Ultra'nın bu yıl piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alması oldukça muhtemel.

Öte yandan yeni Vivo X300 serisi için önümüzde hala uzun bir süre var. Telefonların, her şeyin iyi gittiği bir senaryoda bile en erken ekim ayında satışa çıkacağı söyleniyor. O zamana kadar yeni amiral gemileri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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