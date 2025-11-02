400 MP Kameralı Telefon İçin Heyecanlandıran İddia!

vivo, geçtiğimiz haftalarda X300 serisini tanıttı. X300 ve X300 Pro'yu tüketicilerin karşısına çıkaran markanın gözü şimdi ise serinin en güçlü üyesi X300 Ultra'da. Son olarak amiral gemisi telefonla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre vivo, bu modeli küresel pazara da sunmayı planlıyor. İşte ayrıntılar..

vivo X300 Ultra, Sadece Çin'de Satılmayacak

Geçmişte vivo, X serisinin en üst düzey Ultra modellerini yalnızca Çin pazarında satışa sunuyordu. Ancak bu strateji yakında değişebilir. GSMA veri tabanında yer alan bilgilere göre vivo X300 Ultra, bu kez dünya genelinde de piyasaya sürülecek.

Şirketin Ultra modelini küresel pazara getirmesi markanın akıllı telefon sektöründeki rekabette elini güçlendirebilir. Özellikle kamera tarafında büyük yenilikler bekleniyor. Sızan bilgilere göre X300 Ultra, iki adet 200 MP çözünürlüklü Sony kameraya sahip olacak. Böylelikle Çinli üretici, bir ilke imza atacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından vivo X300 Pro teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

vivo X300 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500 (3 nm)

Dimensity 9500 (3 nm) RAM Seçenekleri: 12 GB, 16 GB

12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Batarya Kapasitesi: 6510 mAh

6510 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

40W Arka Kamera: 50 MP (f/1.57) ana kamera, 200 MP (f/2.67) telefoto, 50 MP (f/2.0) geniş açılı

50 MP (f/1.57) ana kamera, 200 MP (f/2.67) telefoto, 50 MP (f/2.0) geniş açılı Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

