Apple'ın En Sevilen Cihazları Belli Oldu! 6 Yıllık iPhone İlk 3'te

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AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını iPad'ler oluşturdu. Listede altı yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini ve iPhone SE 2'nin ilk üçte yer alması dikkat çekti. Listede ayrıca Apple'ın en ince telefonu iPhone Air de bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları Hangileri?

iPad Air 4: %96,92 iPhone 12 Mini: %95,54 iPhone SE 2: %94,76 iPad Pro 4 (12,9 inç): %94,74 iPhone Air: %94,51 iPad Air 5: %93,81 iPad Pro 2024 (11 inç): %93,77 iPhone 16e: %93,61 iPad Pro 5 (12,9 inç): %93,16 iPhone 8: %93,13

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre en sevilen Apple cihazı iPad Air 4 oldu. 2020 yılında piyasaya sürülen tablet yüzde 96,92 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. Tablet Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. Tablette A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

İkinci sırada iPhone 12 Mini konumlandı. 4 GB RAM'E sahip bu telefon yüzde 95,54 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. A14 Bionic işlemcisine sahip telefonda 2227 mAh batarya kapasitesi mevcut.

iPhone SE 2, yüzde 94,76 kullanıcı memnuniyeti oranın ile üçüncü sırada yer aldı. 4,7 inç ekran büyüklüğünes ahip telefon Retina IPS LCD ekran üzerinde 750 x 1334 piksel çözünürlük sunuyor. 3 GB RAM'e sahip telefonda 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği bulunuyor. Cihazda A13 Bionic işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

iPhone 12 Mini Neden Hâlâ Seviliyor?

iPhone 12 Mini'nin 2026 yılında hâlâ çok seviliyor olmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Günümüzde genelde 6,1 inç ve üzeri ekran büyüklüğüne sahip telefonlar piyasaya sürülüyor. iPhone 12 Mini ise 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz bu sayede tek elle rahatça kullanılabiliyor. Bu arada telefon sadece 133 gram ağırlığında.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 16 170 gram, iPhone 17 ise 177 gram ağırlığında. iPhone 12 Mini ayrıca Super Retina XDR OLED ekrana sahip. Bu ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Söz konusu cihazda A14 Bionic işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci her ne kadar geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülse de günümüzde çoğu mobil oyunu kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor ve sosyal medyada gezinmek gibi aktiviteleri sorunsuz şekilde gerçekleştirebiliyor.

En Sevilen Apple Ürünleri Neye Göre Belirlendi?

Apple'ın en sevilen cihazları listesinin cihazların performansı ile ilgili olmadığını belirtelim. Çinli kullanıcılar, AnTuTu Benchmark uygulaması üzerinden kendi cihazları hakkında öznel değerlendirmeler yapıyor. Bu liste, söz konusu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak hazırlanıyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı listede uzun yıllar önce piyasaya sürülen telefonların bile listenin üst sıralarında yer alması dikkatimi çekti. Örneğin 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 Mini ikinci sırada yer alırken aynı tarihte tanıtılan iPhone SE 2 üçüncü sırada konumlandı. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 17 serisi ise listeye giremedi. Apple'ın en ince telefonu iPhone Air beşinci sırada bulunuyor.