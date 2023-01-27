Vivo X90 Serisi Global Pazara Geliyor: Tarih Belli Oldu!

Vivo X90 serisi global pazarda yer almaya hazırlanıyor. Sahip olduğu güçlü donanım bileşenleri ve şık tasarımla dikkatleri üzerinde toplayan akıllı telefon modellerinin global tanıtım tarihi belli oldu. Söz konusu cihazlara dair detaylar haberimizde.

Vivo X90 Serisi Global Pazar İçin Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan Vivo X90 serisi için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Vivo X90, Vivo X90 Pro ve Vivo X90 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşan Vivo X90 serisinin global tanıtım tarihi belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre Vivo X90 serisinin global tanıtımı 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. Yalnızca Vivo X90 ve Vivo X90 Pro modellerinin dünya çapında satışa sunulacağı söyleniyor. Gerçekleşecek tanıtımın hemen ardından söz konusu modellerin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Vivo X90 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batarya: 4810 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: Android 13, Funtouch

Vivo X90 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 4870 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: Android 13, Funtouch

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