Vivo X90 Serisi Global Pazara Geliyor: Tarih Belli Oldu!
Etkileyici tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken Vivo X90 serisinin global pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. İşte merak edilen detaylar!
Vivo X90 serisi global pazarda yer almaya hazırlanıyor. Sahip olduğu güçlü donanım bileşenleri ve şık tasarımla dikkatleri üzerinde toplayan akıllı telefon modellerinin global tanıtım tarihi belli oldu. Söz konusu cihazlara dair detaylar haberimizde.
Vivo X90 Serisi Global Pazar İçin Tanıtım Tarihi Ne Zaman?
Geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan Vivo X90 serisi için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Vivo X90, Vivo X90 Pro ve Vivo X90 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşan Vivo X90 serisinin global tanıtım tarihi belli oldu.
Aktarılan bilgilere göre Vivo X90 serisinin global tanıtımı 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. Yalnızca Vivo X90 ve Vivo X90 Pro modellerinin dünya çapında satışa sunulacağı söyleniyor. Gerçekleşecek tanıtımın hemen ardından söz konusu modellerin piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Vivo X90 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4810 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Yazılım: Android 13, Funtouch
Vivo X90 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4870 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Yazılım: Android 13, Funtouch
Bütçe Dostu Telefon Markası vivo Gelecek Planlarını Açıkladı
Gerek ülkemizde gerekse globalde oldukça popüler olan, dünyanın en çok satan ilk 5 akıllı telefon markasındaki yerini alan vivo'nun kurucusu Shen Wei, markanın gerçekleştirdiği büyüme ve geride bıraktığımız 2022 yılındaki başarılarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
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