Bütçe Dostu Telefon Markası vivo Gelecek Planlarını Açıkladı

Gerek ülkemizde gerekse globalde oldukça popüler olan, dünyanın en çok satan ilk 5 akıllı telefon markasındaki yerini alan vivo'nun kurucusu Shen Wei, markanın gerçekleştirdiği büyüme ve geride bıraktığımız 2022 yılındaki başarılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle fiyat noktasında kullanıcıların sevgilisi diyebileceğimiz şirket bunu gelecek yıllarda da sürdürebilme planlarından bahsetti.

2022 yılında önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren vivo Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shen Wei, vivo için gereken başarılı sürdürülebilir iş modelini gerçekleştirmek için yenilikçi ve arzulu çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

28 yıllık geçmişe sahip vivo geçmişte pek çok ekonomik zorluk ve kriz geçirmişti. Bu kriz dönemlerinde bile farkındalığını korumayı başaran ve becerilerini pekiştiren şirket önümüzdeki süreçlerinde de hedef odaklı yaklaşımlarıyla sağlam adımlar atmaya devam etmeyi planlıyor.

vivo Fiyat Savaşlarından Kaçınmak İstiyor

Rakiplerine kıyasla daha iyi özellikleri daha uygun fiyatlarla kullanıcılara sunmayı başaran vivo'nun fiyat politikasıyla ilgili olarak CEO Shen Wei bazı açıklamalarda bulundu. Kullanıcıların temel ihtiyaçlarına ve sıkıntı yaşadıkları noktalara dair önemli ürünler ürettiklerini belirten Wei, satış rakamlarının cezbeci büyüsüne kapılmayıp, fiyat savaşlarından kaçınmaları gerektiğini söyledi.

"vivo’nun temel misyonu; kullanıcılarını, çalışanlarını, ortaklarını ve paydaşlarını mutlu etmektir. Maliyetleri düşürmek için; kaliteyi düşürmek, riskleri başkalarına aktarmak ve paydaşların çıkarlarını aşındırmak gibi kısa vadeli ve sağlıksız yöntemlere asla başvurmamalıyız. Lider teknoloji markası yaklaşımıyla yüksek teknoloji geliştirmenin ve inovasyona devam etmenin önünde bir darboğaz olan düşük kâr marjı tuzağından kurtulmalıyız. İnovasyonun kaldıraç etkisiyle değer yaratmaya ve yarattığımız bu değeri iş ortaklarımız ile paylaşarak vivo’yu daha uzun ömürlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmalıyız.

Rekabetten büyük pay almak adına asla kısa vadeli çıkarları hedeflemeyeceklerini belirten Wei, vivo'nun istikrarının ve uzun vadeli planlarının aynı doğrultuda devam edeceğini belirtti.