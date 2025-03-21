vivo'nun Aşırı Ucuz Telefonu Y04 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Geçtiğimiz ay tanıtılan vivo Y04 Türkiye'de satışa sunuldu. vivo'nun yeni telefonu şık tasarımın yanı sıra uygun fiyat ve büyük batarya kapasitesiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Peki, telefon donanım tarafında neler sunuyor?

vivo Y04 Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 199 gram ağırlığındaki telefon 167,30 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarında.

Telefonda Unisoc T7225 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. 4 GB LPDDR4X RAM'e sahip olan telefon 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunuyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram değerine sahip yardımcı lens bulunuyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, vivo Y04 Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

vivo Y04 Fiyatı

vivo Y04 isimli akıllı telefon modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.