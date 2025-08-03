Döner Fiyatına Telefon Tanıtıldı! Hem de Devasa Bataryalı

vivo, uygun fiyatlı telefon kataloğunu büyütmeye devam ediyor. Son olarak firma, resmen dürüm fiyatına telefon tanıttı. Öyle ki geçtiğimiz aylarda özellikleri sizdırılan vivo Y04s, nihayet duyuruldu. Batarya kapasitesi ile dikkat çekmeyi başaran telefon, en çok satanlar arasına girecek gibi görünüyor. İşte vivo Y04s özellikleri ve fiyatı...

vivo Y04s Teknik Özellikleri ve Fiyatı

vivo’nun yeni bütçe dostu modeli Y04s, 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük (1600 x 720 piksel) sunan bir LCD ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızıyla desteklenen bu panel, 570 nit’e kadar parlaklık sunuyor. Toza ve su sıçramalarına karşı IP64 sertifikasına sahip olan telefonun arka yüzeyi ise kristal mat.

Gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alan vivo Y04s, 4 GB RAM ile birlikte geliyor. Cihaza ek olarak 4 GB sanal RAM desteği de sunuluyor. 64 GB dahili depolama alanı bulunan telefon, microSD kart desteği sayesinde 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Kamera tarafında ise ön yüzde 5 MP'lik bir özçekim kamerası, arka tarafta ise 13 MP ana kameraya ek olarak QVGA yardımcı lens yer alıyor.

Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 işletim sistemiyle çalışan model, 6.000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip. Bu batarya, 15W FlashCharge teknolojisi ile hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Bağlantı tarafında çift SIM desteğinin yanı sıra Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB 2.0, OTG ve FM radyo gibi seçenekler sunuluyor. Ayrıca yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

vivo Y04s fiyatı ise 85 dolar olarak açıklandı. Telefon yakın zamanda piyasaya sürülecek. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.