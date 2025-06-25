vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde 6000 mAh bataryalı Y29T 5G'yi tanıtan vivo, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Y04s isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre vivo'nun yeni telefonu büyük batarya kapsitesine sahip olacak.

vivo Y04s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y04s, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük sunacak. 185 gram ağırlığındaki telefon 163,78 x 75,73 x 8,39 mm boyutlarında olacak.

Telefon gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Y10s Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

4 GB RAM'e sahip telefon 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depoılama seçeneği sunacak. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonda ayrıca çift SIM desteği de yer alacak.

Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 ile birlikte gelecek Y04s'in arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Peki, USB C portunun yer alacağı vivo Y04s'in fiyatı ne kadar olacak?

vivo Y04s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y04 şu anda Türkiye'de 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Y04s'in ise 9 bin TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.