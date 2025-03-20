vivo, 3.499 TL'lik Fiyat/Performans Odaklı Y19e'yi Tanıttı!

vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon isteyen kullanıcıların yeni gözdesi olması beklenen Y19e modelini tanıttı. 6.74 inç boyutundaki büyük 90Hz ekran, Unisoc işlemci ve Android 14 gibi özelliklere sahip olan telefon, buna rağmen sadece 90 dolar olmasıyla fiyat/performans takıntılı teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. İşte vivo Y19e özellikleri!

vivo Y19e Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y19e, 6.74 inç boyutunda HD bir ekran ile geliyor. Söz konusu panel, LCD olması ve 90 Hz tazeleme hızıyla dikkat çekiyor. Belirtmekte yarar var ki Türkiye'de vergiler nedeniyle astronomik fiyatlara satılan iPhone'larda bile 60 Hz paneller kullanılıyor. Yani vivo'nun 90 dolar (yaklaşık 3.499 TL) olan bir telefonda böyle bir özellik sunması oldukça iyi.

Performans tarafına baktığımızda alışageldiğimiz Qualcomm ve MediaTek tandeminden çıkıldığını ve Unisoc'un T7225 işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz. Daha önce vivo Y04 modelinde de kullanılan bu işlemci diğer şirketler tarafından tercih edilmese de en azından bu fiyatta ve gündelik işlerde sorunsuz çalışacağını söylemek mümkün.

Unisoc T7225'e ise Mali-G57 MP1 grafik işlem birimi eşlik ediyor. Yine 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanını vivo Y19e'de görmek mümkün. Sanal RAM özelliği ile bellek kapasitesinin artırılabildiği tahmin edilirken, depolamanın da kendi başına günümüz standartları için az olması bu noktada kullanıcıları düşündürüyor.

Ancak 2 TB'a kadar hafıza kartı desteği ile bu kapasite artırılabildiği için kullanıcıların endişe etmesi gereken bir durum bulunmuyor. Elbette ki vivo Y19e müthiş teknik özelliklere sahip bir telefon değil, ancak onu öne çıkaran şey fiyatına rağmen sunduğu özellikler.

Kamera tarafına baktığımızda ise 5 megapiksel özçekim kamerası ve arkada ikili bir dizilim görüyoruz. Bunlar 13 megapiksel ana kamera ve çözünürlüğü belli olmayan bir tür makro çekim sensörü. 5,500 mAh pil ve 15W şarj desteği ile gelen telefonun fiyatı ise 7,999 INR yani yaklaşık 90 dolar.