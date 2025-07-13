Resmen Tanıtıldı: Dürüm Fiyatına Telefon Yapmışlar! İşte Özellikleri

En büyük Android akıllı telefon üreticilerinden vivo, yeni modeli Y19s GT 5G’yi resmen tanıttı. Uygun fiyat segmentine konumlandırılan bu cihaz 5G desteği, büyük ekranı ve bataryası ile dikkat çekiyor. İşte vivo Y19s GT 5G özellikleri ve fiyat listesi...

vivo Y19s GT 5G Teknik Özellikleri

Söz konusu cihaz, 167.30 x 76.95 x 8.19 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında. Ön tarafında 6,74 inç boyutunda LCD ekran yer alıyor. 1600 x 720 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 570 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, günlük kullanıma yeterli bir deneyim sağlıyor.

Cihazın kalbinde ise MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunuyor. LPDDR4X tipinde 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri sunulurken, depolama tarafında ise 256 GB’a kadar alan tercih edilebiliyor. Enerjisini ise 15W kablolu şarj desteğine sahip 5.500 mAh bataryadan alıyor.

Kamera tarafına baktığımızda ön kısımda 5 MP özçekim kamerası, arka tarafında ise 50 MP ana kamera ve çözünürlüğü belirtilmeyen bir yardımcı sensör yer alıyor. Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 üzerinde çalışan vivo Y19s GT 5G'nin özellikleri arasında çift SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C de mevcut.

vivo Y19s GT 5G Fiyat Listesi

vivo Y19s GT 5G 6 GB RAM + 128 GB: 123 dolar

vivo Y19s GT 5G 8 GB RAM + 128 GB: 135 dolar

vivo Y19s GT 5G 8 GB RAM + 256 GB: 150 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo Y19s GT 5G özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.