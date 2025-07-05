Vivo'nun 12 GB RAM'li Uygun Fiyatlı Telefonunun Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Çin merkezli teknoloji devi Vivo, geçtiğimiz haftalarda X200 serisinin yeni üyesi Vivo X200 FE'yi tanıttı.erinin güçlü özelliklerini daha bütçe dostu bir yapıyla sunmayı hedefleyen yeni telefon çok yakında ülkemizde ve küresel pazarda satışa sunulacak. Bu kapsamda şirket, kısa bir süre önce yeni cihazın merakla beklenen Türkiye fiyatını duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte ülkemizdeki teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya bir adım daha yaklaşan Vivo X200 FE, kompakt ve modern tasarımı, güçlü donanımı ve rakiplerine kıyasla uygun fiyatıyla Türkiye pazarında önemli bir satış başarısı yakalayabilir. Gelin telefonun özelliklerine ve fiyatına bir de yakından göz atalım.

Vivo X200 FE Türkiye Fiyatı

Vivo, yeni X200 FE modelinin fiyatını 49.999 TL olarak açıkladı. Ülkemizde tek bir konfigürasyonla satışa sunulacak olan cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Yeni telefonun fiyatı açıklanmış olsa da henüz ülkemizde satışa sunulmadığını belirtelim. Vivo, X200 FE'nin çıkış tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapmadı ancak cihazın yajknda satışa sunulması bekleniyor.

Vivo X200 FE Özellikleri

Kompakt yapısıyla öne çıkan Vivo X200 FE, 150.83 x 71.76 x 7.99 mm boyut değerlerine ve yalnızca 186 gram ağırlığa sahip. Yeni telefon bu tasarımının yanı sıra 6.31 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte, 120Hz yenileme hızlı AMOLED bir ekranla beraber geliyor. Yeni modelin ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 ve IP69 sertifikasını da bünyesinde barındırdığını belirtelim.

Donanım tarafında ise cihaz, gücünü MediaTek’in amiral gemisi konumundaki Dimensity 9300+ yonga setinden alıyor. Bu yüksek performanslı işlemciye 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor. X200 FE, işletim sistemi tarafında ise Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzüyle çalışıyor.

6.500 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ile gelen Vivo X200 FE, 90W hızlı şarj desteği sayesinde sadece 57 dakikada tam dolum sağlayabiliyor. Cihaz gerek güçlü donanımı gerekse uzun pil ömrü sayesinde 9,5 saate kadar kesintisiz oyun performansı sunabiliyor.

Cihazın arka yüzünde, güçlü özelliklere sahip üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera, f/1.88 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50 MP çözünürlüğündeki IMX921 sensörüne sahip. Bu kameraya, 50 MP çözünürlük sunan 1/2 inç boyutunda bir periskop telefoto lens eşlik ediyor.

8 MP’lik ultra geniş açılı sensör de sistemin tamamlayıcı unsuru olarak yer alıyor. Bu sistem Zeiss optikleriyle destekleniyor. Ön yüzde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Son olarak cihazın

“Sarı Işık”, “Lüks Siyah”, “Mavi Esinti” veya “Pembe Ruh” olmak üzere dört fakrlı renk seçeneği ile satışa sunulacağını belirtelim.

Vivo X200 FE'nin öne çıkan teknik özellikleri

Ekran: 6.31 inç AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük (2400 x 1080 piksel), 120Hz yenileme hızı, HDR desteği ve canlı renk doğruluğu

6.31 inç AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük (2400 x 1080 piksel), 120Hz yenileme hızı, HDR desteği ve canlı renk doğruluğu İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, Zeiss desteği

50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, Zeiss desteği Ön Kamera: 50 MP selfie kamerası

50 MP selfie kamerası Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Hızı: 90W hızlı şarj desteği

90W hızlı şarj desteği Boyutlar ve Ağırlık: 150.83 x 71.76 x 7.99 mm, 186 gram

150.83 x 71.76 x 7.99 mm, 186 gram İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

Peki siz yeni Vivo X200 FE hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefon bu özellikleri ile fiyatını hakediyor mu? Yorumlarda buluşalım...