Yeni Büçte Dostu Vivo Y19s Tanıtıldı: Uygun Fiyat, Güçlü Özellikler!

Bütçe dostu akıllı telefon modelleriyle öne çıkan Vivo, ürün yelpazesine yeni bir ürün daha ekledi. Şirket, kısa bir süre önce Vivo Y19s isimli yeni uygun fiyatlı akıllı telefonunu resmen tanıttı. Detaylar haberde.

Vivo Y19s Özellikleri

Sevilen Y serisinin son üyesi yeni Vivo Y19s, 6,68 inç büyüklüğünde, 1680 x 720 piksel çözünürlüklüğünde HD+ bir LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. Cihazın 1000 nit değerinde parlaklık sunduğu bu erkanın hemen altında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Yeni akıllı telefon, oldukça modern bir tasarıma sahip olan arka yüzünde dikey bir kamera modülü barındırıyor. Söz konusu modülde 50 megapiksellik bir ana kamera ve 8 megapiksellik ikinci bir kamera yer alıyor. Kamera adasının hemen altında ise renkli bir bildirim ışığı telefonun dikkat çeken unsurları arasında.

Unisoc T612 işlemcisinden güç alan Vivo Y19s, 6 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. 5.500 mAh kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındıran cihaz, 15W hızlı şarj desteği de sunuyor.

Android 14 tabanlı yeni Vivo 19s'in bağlantı özellikleri ise bir hayli fazla. Cihaz, 3,5 mm kulaklık girişi, çift hoparlör, USB-C portu, çift SIM desteği, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS özelliklerine sahip.

Vivo Y19s Fiyatı

Siyah, İnci Gümüş ve Buz Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan yeni Vivo Y19s, 130 dolar gibi oldukça uygun bir başlangıç fiyatıyla anavatanı Çin'de satışa sunuldu. Telefonun ülkemize ne zaman geleceği konusunda ise net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni Vivo Y19s hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...