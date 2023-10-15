vivo Y200 5G'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Sızdırıldı
vivo Y200 5G'nin çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli ne zaman satışa sunulacak? İşte merak edilen detaylar!
Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan vivo Y200 5G'nin çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre vivo marka yeni akıllı telefon modeli uygun fiyat etiketiyle öne çıkacak. Peki, söz konusu telefon ne zaman piyasaya sürülecek?
vivo Y200 5G Çıkış Tarihi
vivo Y200 5G isimli akıllı telefon modeli ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce özellikleri sızdırılan telefonun bu kez çıkış tarihi ve fiyat etiketi gün yüzüne çıktı. Söz konusu akıllı telefonun ekim ayının sonuna kadar Hindistan'da satışa sunulacağı iddia edildi.
Get set to spread your aura.— vivo India (@Vivo_India) October 9, 2023
Coming Soon.#SpreadYourAura #vivoY200 #ItsMyStyle #5G #vivo #vivoYSeries pic.twitter.com/IpkTFGakza
vivo Y200 5G Fiyatı
vivo marka yeni akıllı telefon modelinin 288 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürüldü. Çıkış tarihi, özellikler ve fiyat ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor.
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Günümüzün hızlı dünyasında, akıllı telefonlar günlük rutinlerimizin ayrılmaz bir parçası hâline geldi ve bizlere hizmet ediyor ancak bu vazgeçilmez cihazlar genellikle kir, toz ve sudan kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya kalıyor ve bu da kullanım ömürlerinin kısalmasına neden oluyor.
vivo Y200 5G Özellikleri (Söylenti)
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
- RAM: 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 4800 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13
- Kalınlık: 7,69 mm
- Ağırlık: 190 gram
Yukarıda yer alan özelliklerin resmî olmadığını belirtelim. Telefon piyasaya sürüldüğünde farklı özelliklere sahip olabilir.
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