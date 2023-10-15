Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan vivo Y200 5G'nin çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre vivo marka yeni akıllı telefon modeli uygun fiyat etiketiyle öne çıkacak. Peki, söz konusu telefon ne zaman piyasaya sürülecek?

vivo Y200 5G Çıkış Tarihi

vivo Y200 5G isimli akıllı telefon modeli ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce özellikleri sızdırılan telefonun bu kez çıkış tarihi ve fiyat etiketi gün yüzüne çıktı. Söz konusu akıllı telefonun ekim ayının sonuna kadar Hindistan'da satışa sunulacağı iddia edildi.

vivo Y200 5G Fiyatı

vivo marka yeni akıllı telefon modelinin 288 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı öne sürüldü. Çıkış tarihi, özellikler ve fiyat ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor.

vivo Y200 5G Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 64 MP + 2 MP

: 64 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP İşlemci : Snapdragon 4 Gen 1

: Snapdragon 4 Gen 1 RAM : 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM

: 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 4800 mAh

: 4800 mAh Hızlı Şarj : 44W

: 44W Yazılım : Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 Kalınlık : 7,69 mm

: 7,69 mm Ağırlık: 190 gram

Yukarıda yer alan özelliklerin resmî olmadığını belirtelim. Telefon piyasaya sürüldüğünde farklı özelliklere sahip olabilir.

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.