Bütçe Dostu vivo Y200 5G Tanıtıldı: 120Hz Yenileme Hızı ve Dahası!
Yapılan tanıtımla birlikte vivo Y200 5G isimli telefonun özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte vivo marka yeni akıllı telefon modeline dair ayrıntılar!
vivo Y200 5G olarak isimlendirilen akıllı telefon modeli tanıtıldı. Yapılan tanıtım sonucunda telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, yüksek yenileme hızı, şık tasarım ve uygun ücretiyle dikkat çeken telefon neler sunuyor?
vivo Y200 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 394 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.1
- Batarya Kapasitesi: 4800 mAh
- Kablolu Şarj: 44W
- Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch 13
- Ağırlık: 190 gram
- Kalınlık: 7,7 mm
vivo marka yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Y200 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 190 gram ağırlığındaki telefon 162,4 x 74,9 x 7,7 mm boyutlarında.
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vivo Y200 5G Fiyatı
İki farklı renk seçeneği sunan vivo Y200 5G modeli, Hindistan'da 21.999 INR (yaklaşık 265 dolar) fiyata satılıyor. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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