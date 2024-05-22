120 Hz OLED Ekranlı vivo Y200 Pro Geliyor: Fiyatı Ne Kadar?

vivo, Y200 serisine bir yenisini ekliyor: Y200 Pro. Yüksek performanslı Snapdragon 695 işlemci ve canlı 120 Hz OLED ekranla donatılmış bu yeni akıllı telefon, teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratıyor.

Güçlü bir performans ve göz alıcı bir ekranla, vivo'nun yeni Y200 Pro modeli piyasaya sürülüyor. Snapdragon 695 yonga seti ve yüksek yenileme hızına sahip OLED ekranıyla, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

vivo Y200 Pro Yeni Özellikler ile Geliyor!

vivo Y200 Pro, 6,78 inçlik büyüleyici kavisli "AMOLED" ekranıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla canlı ve akıcı bir görüntü sunarken, ekranın üstünde yer alan delikli tasarım, 16 MP'lik güçlü selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, ekran altında yer alan parmak izi tarayıcısıyla biyometrik kimlik doğrulama işlemi mükemmel bir şekilde tamamlanıyor.

Arka tarafta, 64MP'lik birincil kamera ve 2MP'lik derinlik birimi bulunuyor. Ayrıca, "İpek Yeşili" versiyonunun 3D buzlu camla kaplı arka paneli ve "İpek Siyahı" modelinin dayanıklı nano kaplamalı kum dokusuyla dikkat çekiyor.

vivo Y200 Pro, 5.000 mAh devasa bataryası ve 44W hızlı şarj desteğiyle güçlü bir performans sunuyor. Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile gelen bu cihaz aynı zamanda IP54 sertifikalı, yani su ve toza karşı dayanıklı.

vivo Y200 Pro, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip güçlü konfigürasyonuyla dikkat çekiyor. Hindistan'da 300 $ fiyat etiketiyle satışa sunulan bu akıllı telefon, vivo'nun resmi Hindistan web sitesi, Flipkart ve diğer perakende mağazalarında müşterilerle buluşuyor.