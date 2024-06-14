16 GB RAM ve 6,000 mAh Batarya: vivo Y28 4G Tanıtıldı

vivo, yeni ürünlerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vivo V40 Lite'ı tanıtan Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı vivo Y28 4G'yi görücüye çıkardı. Peki akıllı telefon performans ve tasarım gibi konularda neler vadediyor? İşte vivo Y28 4G özellikleri ve fiyatı!

vivo Y28 4G Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y28 4G modelinde 1.608 x 720 piksel çözünürlüklü, 90 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit tepe parlaklığı sunan 6,68 inç LCD bir panel mevcut. Keskin ve köşeli bir çerçeveyle gelen akıllı telefonda yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve IP64 sertifikası bizleri karşılıyor.

Modelde kullanılan işlemci MediaTek Helio G85. Daha çok giriş segmente güç veren yonga seti 12 nm mimariyle üretildi. Bununla birlikte 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut. Burada 8 GB Sanal RAM desteğinin sunulduğunu ve kullanıcıların toplamda 16 GB'lik bir bellekten yararlanabileceğini belirtelim. Son olarak ürünün yaklaşık 200 dolardan satılacağı ifade ediliyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonun özellikleri şöyle;

Özellik Detaylar İşletim Sistemi Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 8 GB RAM + 8 GB (sanal RAM) Depolama 256 GB (yerel depolama) Ekran 6,68 inç LCD Çözünürlük 1608 x 720 piksel Yenileme Hızı 90 Hz Parlaklık 1000 nit Su ve Toz Dayanıklılığı IP64 Hoparlörler Çift stereo hoparlör (Hi-Res ses sertifikası) Arka Kameralar - 50 MP ana sensör<br>- 2 MP bokeh lens<br>- LED flaş Ön Kamera 8 MP Ek Özellikler Dinamik Işık, parmak izi tarayıcı güç düğmesi Pil Kapasitesi 6000 mAh Şarj Desteği 44 W hızlı şarj Renk Seçenekleri Agate Green, Gleaming Orange Fiyat 268 Singapur doları