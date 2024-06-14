16 GB RAM ve 6,000 mAh Batarya: vivo Y28 4G Tanıtıldı
Uygun fiyatıyla ve kullanıcıları üzmeyecek özellikleriyle dikkat çeken vivo Y28 4G tanıtıldı!
vivo, yeni ürünlerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vivo V40 Lite'ı tanıtan Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı vivo Y28 4G'yi görücüye çıkardı. Peki akıllı telefon performans ve tasarım gibi konularda neler vadediyor? İşte vivo Y28 4G özellikleri ve fiyatı!
vivo Y28 4G Özellikleri ve Fiyatı
vivo Y28 4G modelinde 1.608 x 720 piksel çözünürlüklü, 90 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit tepe parlaklığı sunan 6,68 inç LCD bir panel mevcut. Keskin ve köşeli bir çerçeveyle gelen akıllı telefonda yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve IP64 sertifikası bizleri karşılıyor.
Modelde kullanılan işlemci MediaTek Helio G85. Daha çok giriş segmente güç veren yonga seti 12 nm mimariyle üretildi. Bununla birlikte 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut. Burada 8 GB Sanal RAM desteğinin sunulduğunu ve kullanıcıların toplamda 16 GB'lik bir bellekten yararlanabileceğini belirtelim. Son olarak ürünün yaklaşık 200 dolardan satılacağı ifade ediliyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından akıllı telefonun özellikleri şöyle;
|Özellik
|Detaylar
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı Funtouch OS 14
|İşlemci
|MediaTek Helio G85
|RAM
|8 GB RAM + 8 GB (sanal RAM)
|Depolama
|256 GB (yerel depolama)
|Ekran
|6,68 inç LCD
|Çözünürlük
|1608 x 720 piksel
|Yenileme Hızı
|90 Hz
|Parlaklık
|1000 nit
|Su ve Toz Dayanıklılığı
|IP64
|Hoparlörler
|Çift stereo hoparlör (Hi-Res ses sertifikası)
|Arka Kameralar
|- 50 MP ana sensör<br>- 2 MP bokeh lens<br>- LED flaş
|Ön Kamera
|8 MP
|Ek Özellikler
|Dinamik Işık, parmak izi tarayıcı güç düğmesi
|Pil Kapasitesi
|6000 mAh
|Şarj Desteği
|44 W hızlı şarj
|Renk Seçenekleri
|Agate Green, Gleaming Orange
|Fiyat
|268 Singapur doları
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