Uygun Fiyatlı vivo Y28s 5G Performans Testinde!

vivo, akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Çinli üretici bu kapsamda yakın zamanda vivo Y28s 5G isimli modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Uygun fiyatlı olması ve teknik özellik gibi konularda üzmemesi beklenen telefon son olarak performans testlerinde göründü.

Bilindiği gibi vivo Y28s 5G daha önce V2346 model numarasıyla vivo'nun yazılım kodlarında tespit edildi. Cihaz Geekbench performans testlerinde de aynı model numarasıyla boy gösterirken, bu durum lansmanın yakında yapılacağının bir göstergesi.

vivo Y28s 5G Geekbench Puanı Belli Oldu

vivo Y28s, Geekbench 6.3.0'da yapılan tek çekirdekli testlerden 599, çok çekirdekli testlerden ise 1.707 puan almayı başardı. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı kilit teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu. Peki akıllı telefon tam olarak neler sunacak?

Geekbench veri tabanındaki işlemci özelliklerine baktığımızda kesin olarak bir şey söyleyemesek de akıllı telefonun MediaTek Dimensity 6300 veya 6080'dan güç alacağı görülebiliyor. Bununla birlikte 8 GB RAM'le geleceği ve kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim.

15W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir bataryadan beslenmesi beklenen vivo Y28s modelinin ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre önümüzdeki birkaç ay içerisinde konuyla ilgili bazı sürprizler olabilir.