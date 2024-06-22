vivo Y28s 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı: Bütçe Dostu Model Neler Sunuyor?

vivo yeni bir Y serisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve bu yeni model bugün Google Play Console sertifika sitesinde V2346 model numarasıyla görüldü. Ayrıca bu listeleme telefonun adını ve temel özelliklerini de doğruladı.

vivo Y28s 5G daha önce Geekbench, BIS ve CQC'de görülmüştü. Bunlar ne yazık ki telefona dair özellik bilgisi içermiyordu ancak en son gelişme yaklaşan yeni modele dair birçok detay barındırıyor.

vivo Y28s 5G Özellikleri

Google Play Console sertifikasyonunda yazanlara göre vivo Y28s 5G, merkeze hizalanmış delikli ekran ve kalın çerçevelerle gelecek. Arka panelde köşeleri kavisli dikdörtgen bir kamera ünitesi bulunacağı da belirtilen detaylar arasında.

vivo Y28s 5G, Google Play Console sertifikasyonuna göre işlemci noktasında MediaTek Dimensity 6100+ ile gelecek. Telefon grafik birimi olarak Mali G57 ile birlikte 2.2GHz hızında iki A76 çekirdeği ve 2GHz hızında altı A55 çekirdeğine sahip olacak.

Telefon 4 GB RAM'e sahip olacak ancak lansman sırasında farklı konfigürasyonlar görmemiz muhtemel. Keza daha önceki Geekbench listelemesinde telefonun 8 GB RAM ile geleceği bilgisi yer alıyordu. Yazılım tarafında ise kullanıcıları Android 14 karşılayacak.

Son olarak ekran ve pilden bahsedelim. vivo'nun yeni modeli 720 x 1.612 ekran çözünürlüğüne ve 300 dpi ekran yoğunluğuna sahip olacak. 5.000 mAh pile sahip olacak telefonda 15W şarj desteği yer alacak. Sahip olduğu sertifikaları göz önünde bulundurursak yeni bütçe dostu vivo Y28s 5G'nin çok yakında piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

Peki sizin vivo Y28s 5G'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.