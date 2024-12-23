Fiyat-Performans Canavarı vivo Y29 5G'nin Fyatı Ortaya Çıktı

vivo, ürün ailesini genişletmeye ve bu sayede daha çok kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Bu doğrultuda bir süre önce Y300 5G modeliyle gündeme gelen şirket, şimdi ise fiyat / performans konusunda iddialı bir model olan Y29 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak ise bu merakla beklenen modelin fiyatı sızdırıldı. İşte vivo Y29 5G fiyatı ve özellikleri!

vivo Y29 5G Fiyatı Sızdırıldı

Önümüzdeki günlerde ilk olarak Hindistan'da tanıtılması beklenen vivo Y29 5G'nin fiyatı sızdırıldı. Telefonun 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümünün 13.999 INR, 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümünün 15.499 INR, 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı sürümünün 16.999 INR, 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümünün ise 18.999 INR fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor.

Buradan yola çıkarak vivo Y29 5G'nin vergiler hariç ortalama fiyatlarının TL bazında şu şekilde olacağını söyleyebiliriz:

4 GB RAM + 128 GB: 5.740 TL

6 GB RAM + 128 GB: 6.355 TL

8 GB RAM + 128 GB: 6.970 TL

8 GB RAM + 256 GB: 7.790 TL

Donanım tarafına baktığımızda ise vivo Y29 5G’nin 6,68 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi ve MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisini kullanması bekleniyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera, yanında 0,08 MP’lik dekoratif bir sensör ve 8 MP ön kamera bizleri karşılıyor.

Ayrıca 5.500 mAh kapasiteli batarya ve 44W hızlı şarj desteği de bu modelle ilgili iddialar arasında. Cihazın IP64 sertifikası sayesinde toza ve sıçramalara karşı dayanıklı olacağı ifade edilirken, üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkması bekleniyor. Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsiz.