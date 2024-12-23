Merak Edilen Sorunun Cevabı Ortaya Çıktı: Xiaomi 15 Ultra Küresel Pazara Ne Zaman Geliyor?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 15 ile ilgili sevindirici haberler var. Sektörel kaynaklar, serinin en üst düzey modeli Xiaomi 15 Ultra'nın Çin'de düzenlecek lansman tarihini gün yüzüne çıkardı. Bununla birlikte telefonun küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağına ışık tutan bazı bilgiler de gözler önüne serildi.

Aktarılanlara göre amiral gemisi telefon için onaylanan yeni sertifikalar, cihazın bazı satış bilgilerinin açığa çıkmasına sebep oldu. Bu bağlamda yeni cihazın Çin'den sonra ilk olarak hangi ülkeye ayak basacağı sorusu da netlik kazandı.

Xiaomi 15 Ultra Hindistan İle Beraber Küresel Pazara Açılacak

Çinli markanın yeni üst düzey modelinin, “25010PN30I” model numarasıyla aldığı yeni bir sertifika ile birlikte Hindistan'da satışa sunulacağı kesinleşmiş oldu.Bu bilgi, şimdiye kadar global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hakkında resmi bir açıklamanın yapılmadığı Xiaomi 15 Ultra'nın küresele açılacağını doğruluyor.

Öte yandan ortaya çıkan yeni bilgiler, henüz Çin'de tanıtımı yapılmayan cihazın anavatanındaki lansman tarihini de gün yüzüne çıkardı. Buna göre, yeni Xiaomi 15 Ultra Şubat 2025'te Çin'de piyasaya sürülecek. Bunun ardından telefonun Hindistan önceliğinde mart ve nisan ayları arasında diğer ülkelere de ayak basacağı iddia ediliyor.

Daha öncesinde konuşulan söylentileri de ekleyecek olursak, serinin ana modeli Xiaomi 15 ve 15 Ultra'nın globale açılacağı ancak Pro modelin sadece Çin'de satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

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