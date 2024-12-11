vivo'dan Uygun Fiyatlı Bir Akıllı Telefon Daha: Y300 5G Yakında Geliyor

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi vivo, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda yakın zamanda X200 Ultra sızıntıları ile gündeme gelen şirket, şimdi ise ayakları biraz daha yere basan bir model olan Y300 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı vivo Y300 5G, yakında geliyor. İşte detaylar!

vivo Y300 5G, 16 Aralık'ta Sahnede

vivo, Y300 serisine bir yeni üye daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket, 16 Aralık Pazartesi günü Çin’de gerçekleştireceği lansmanla vivo Y300 5G modelini tanıtmayı planlıyor. Y300 serisi, halihazırda üç başarılı cihazıyla kullanıcıların beğenisini kazanmışken, yeni eklenen 5G modeliyle teknolojiyi bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor.

vivo Y300 5G'nin en dikkat çekici özelliği kuşkusuz AAC Technologies ile birlikte geliştirilen kamera halkasının içine yerleştirilmiş büyük bir arka hoparlör. Hem tasarım anlamında yenilik sunan hem de performans konusunda iddialı olan bu özellik özellikle telefonda kulaklıksız müzik dinlemeyi ve video izlemeyi sevenleri memnun edecek gibi duruyor.

Ayrıca, 6.500 mAh kapasiteli bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlayan Y300 5G, yoğun günlük kullanımda bile kesintisiz performans sunuyor. Cihazda yer alan çift arka kameranın ise fotoğraf ve video çekimlerinde günümüz standartları için yeterli bir performans sunacağı söyleniyor. Ancak çözünürlükleri şimdilik belirsiz.

Ürünün 16 Aralık’ta Çin'de gerçekleşecek lansmanın ardından Türkiye'nin de dahil olduğu farklı pazarlarda kendine yer bulması bekleniyor.