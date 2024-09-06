Vivo Y300 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son dönemde vites artırarak çok fazla akıllı telefon tanıtan Vivo son dönemde sızıntılar ile gündemden düşmeyen Y300 Pro'yu da resmi olarak duyurdu. İşte tüm detayları ile bu yılın başlarında çıkan Y200 Pro'nun devam modeli: Vivo Y300 Pro özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y300 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Y300 Pro gücünü Snapdragon 6 Gen 1'den alıyor. Qualcomm'un 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bu işlemcisi, 2.2 GHz'e kadar çıkabiliyor ve Adreno 710 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

6.77 inç büyüklüğündeki ekran 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 5000 nit maksimum parlaklık sayesinde güneş ışığı altında rahat bir şekilde görüntülenebilen bu ekran, 10 bit renk derinliği ile karşımıza çıkıyor.

Arka tarafta 50 Megapiksel f/1.8 ana kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ederken, ön tarafta 32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor. 6500 mAh kapasiteli batarya 80W hızlı şarj desteği ile dikkat çekerken, IP65 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuluyor.

Siyah, Okyanus Mavisi, Titanyum ve Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen Vivo Y300 Pro'nun başlangıç fiyatı 250 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat 8 GB RAM ve 128 GB depolama için geçerli. 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan modelin fiyatı 350 dolar seviyesinde.