32 MP Ön Kamera ve Dev Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon Geliyor

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan vivo Y300 Pro modelinin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte vivo Y400 Pro modelinin özellikleri ortaya çıktı.

vivo Y400 Pro Özellikleri

İddiaya göre 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y300 Pro, AMOLED ekran üzerinde 4500 nit tele parlaklığa sahip olacak. Yalnızca 7,49 mm kalınlığındaki telefon beyaz, altın ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiskel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

5.500 mAh batarya kapasitesine sahip Y400 Pro modeli 90W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak.

vivo Y400 Pro Çıkış Tarihi

vivo Y400 Pro modelinin 2025 yılının eylül ayında tanıtılması beklenyior. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.