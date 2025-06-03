vivo'dan Çok Ucuz Telefon! 6000 mAh Batarya ve 8 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz günlerde S30 Pro Mini ve S30 modellerini tanıtan vivo, yeni telefon duyurdu. Y10s Pro isimli bütçe dostu telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek RAM kapasitesi, şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo Y10s Pro Özellikleri

6,68 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y10s Pro, LCD ekran üzerinde 720 x 1608 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 200 gram ağırlığındaki telefon 165,75 x 76,10 x 8,10 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Y19s Pro modeli 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesines ahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram değerine sahip ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile birlikte gelen telefon, IP64 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Stereo hoparlörlere sahip telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de bulunuyor.

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