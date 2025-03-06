Bütçe Dostu Vivo Y300i'nin Tanıtım Tarihi Açıklandı! Bu Fiyata Çok Satar

Son yıllarda amiral gemisi ve uygun fiyatlı Android telefonlarıyla mobil pazardaki payını artıran vivo, yakın zamanda bütçe dostu vivo Y300i modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu cihazla ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Son olarak marka, vivo Y300i tanıtım tarihini açıkladı.

vivo Y300i Tanıtım Tarihi Açıklandı

vivo tarafından yapılan resmi duyuruya göre vivo Y300i, 14 Mart'ta markanın ana vatanı Çin'de duyurulacak. Şirket, şimdiye kadar telefon ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Fakat sızıntılar, fikir edinmeyi sağlayabilir. Peki beklenen vivo y300i özellikleri neler?

Şimdiye kadarki sızıntılara göre cihaz, 6.68 inç boyutunda LCD ekranla gelecek. Bu panel HD+ çözünürlük sunacak. Bununla birlikte telefonun kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alacak. Bu noktada 8 GB / 12 GB RAM ve 256 / 512 GB depolama alanı seçenekleri olacağını da belirtmek gerekiyor.

Ön tarafında 5 Megapiksel, arka tarafındaysa 50 Megapiksel + ikinci kameraya yer verecek telefonun batarya kapasitesiyse 6500 mAh olacak. Bu batarya, 44W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Son olarak akıllı telefonun Android 15 işletim sistemi üzerinde çalışacağı, parmak izi okuyucu ve NFC desteğine sahip olacağı da mevcut sızıntılar arasında.

vivo Y300i Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddialar göre vivo Y300i başlangıç fiyatı 205 dolar olacak. Bu fiyat, 8 GB RAM ve 256 GB depolama için. 12 GB RAM + 256 GB depolama 235 dolar, 12 GB RAM + 512 GB depolamalı seçenekse 245 dolar fiyatla karşımıza çıkacak.