Bütçe Dostu vivo Y33t (2023) Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Oldukça uygun fiyat etiketi ile öne çıkan vivo Y33t (2023) modeli tanıtıldı. Şık tasarıma sahip telefon iki farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. vivo marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor?

vivo Y33t (2023) Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,56 inç

: 6,56 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 269 PPI

: Yaklaşık 269 PPI Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 RAM : 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM

: 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 13 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 13 tabanlı OriginOS 3

: Android 13 tabanlı OriginOS 3 Ağırlık : 186 gram

: 186 gram Kalınlık: 8,09 mm

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 600Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile birlikte gelen Y33t modeli 163,74 x 75,43 x 8,09 mm boyutlarında.

vivo Y33t Fiyatı Ne Kadar?

vivo Y33t modeli 749 Yuan (yaklaşık 110 dolar) fiyata satılıyor. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

vivo tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.