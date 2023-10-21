Bütçe Dostu vivo Y33t (2023) Tanıtıldı: Özellikleri Neler?
Çin merkezli vivo tarafından tanıtılan vivo Y33t (2023) için çok uygun bir fiyat etiketi belirlendi. İşte telefonun fiyatı ve özelliklerine dair detaylar!
Oldukça uygun fiyat etiketi ile öne çıkan vivo Y33t (2023) modeli tanıtıldı. Şık tasarıma sahip telefon iki farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. vivo marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor?
vivo Y33t (2023) Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,56 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Yazılım: Android 13 tabanlı OriginOS 3
- Ağırlık: 186 gram
- Kalınlık: 8,09 mm
Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.
6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 600Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile birlikte gelen Y33t modeli 163,74 x 75,43 x 8,09 mm boyutlarında.
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