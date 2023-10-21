vivo Y78T Tanıtıldı: 12 GB RAM, 120Hz Yenileme Hızı ve Dahası!
Yeni akıllı telefon modeli vivo Y78T tanıtıldı. Peki, sahip olduğu donanım bileşenleriyle öne çıkan telefon için ne kadar fiyat belirlendi? İşte detaylar!
Yüksek yenileme hızı, devasa batarya kapasitesi ve yüksek RAM kapasitesiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo Y78T isimli yeni akıllı telefon modeli tanıtıldı. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?
vivo Y78T Neler Sunuyor?
- Ekran Boyutu: 6,64 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2388 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.1
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Şarj: 44W
- Yazılım: Android 13 tabanlı OriginOS 3
- Ağırlık: 199,6 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
6,64 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Y78T, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2388 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile beraber gelen telefon 164,6 x 75,8 x 9,1 mm boyutlarında.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
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vivo Y78T Fiyatı Ne Kadar?
vivo Y78T modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü için 204 dolar civarı fiyat belirlendi.
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