Bütçe Dostu Vivo Y35 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Gerçekleştirilen tanıtımla beraber Vivo Y35 5G özellikleri ve fiyatı belli oldu. Vivo tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon modeli, uygun fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Y35 5G cihazına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vivo Y35 5G Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,51 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Yazılım: Android 13, Origin OS Ocean

Başlangıç Fiyatı: 172 dolar

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo Y35 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın IPS LCD ekranında yaklaşık olarak 270 PPI piksel yoğunluğu mevcut. 186 gram ağırlığındaki telefon 164,1 x 75,6 x 8,2 mm boyutlarında.

Gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden alan cihazın RAM tarafında 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. 128 GB depolama alanına sahip olan Y35 5G, Android 13 tabanlı Origin OS Ocean ile beraber geliyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 15W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Şık tasarıma sahip olan telefonun 4 GB RAM'e sahip sürümü 172 dolar, 6 GB RAM'e sahip versiyonu 201 dolar, 8 GB RAM'e sahip olan sürümü ise 215 dolar civarında fiyat etiketi ile satılacak. Telefonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.