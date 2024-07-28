vivo Y37 5G Dikkat Çeken Fiyatıyla Tanıtıldı: İşte Özellikleri

vivo, bütçe dostu akıllı telefonlarının arasına bir yenisini ekledi. vivo Y37 5G isimli model, düşük fiyatına rağmen rekabetçi teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, cihaz tam olarak kullanıcılara neler sunuyor? İşte vivo Y37 5G özellikleri ve fiyatı!

vivo Y37 5G Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y37 5G'de, 20,15:9 en boy oranına ve yüzde 89,64 ekran/gövde oranına sahip 6,56 inçlik bir LCD ekran mevcut. Ayrıca, panel 1612×720 çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Giriş segmentinin vazgeçilmezi olan damla çentik tasarımının bu cihazda da bulunduğunu belirtelim.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 6300. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunlara 4/6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama eşlik ediyor.

vivo Y37 fiyatları:

4 GB+128 GB: 1,199 yuan (~$165)

6 GB+128 GB: 1,499 yuan (~$206)

8 GB+128 GB: 1,799 yuan (~$248)

8 GB+256 GB: 1,999 yuan (~$275)

12 GB+256 GB: 2,099 yuan (~$289)

Özellik Vivo Y37 Ekran 6.56 inç, 20.15:9 oran, 89.64% ekran/gövde oranı, 1612x720 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı İşlemci Dimensity 6300, Octa-core (2.4GHz performans çekirdekleri, 2.0GHz verimlilik çekirdekleri), Mali-G57 GPU RAM 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB Depolama 128GB veya 256GB, LPDDR4X çift kanal RAM, eMMC5.1 ROM Batarya 5000mAh, 15W şarj desteği İşletim Sistemi OriginOS 14, Android 14 tabanlı Arka Kamera 13MP, f/2.2 diyafram Ön Kamera 5MP, f/2.2 diyafram Ağ ve Bağlantı 5G, 4G, çift nano SIM, 2.4G/5G WiFi, Bluetooth 5.4 Diğer Özellikler Yan montajlı parmak izi sensörü, USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi