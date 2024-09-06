6000 mAh Bataryalı: Vivo Y37 Pro Tanıtıldı!

Son dönemde vites artırarak farklı bir stratejiye geçiş yapan Vivo neredeyse her gün yeni bir telefon tanıtıyor. Y300 Pro'nun yanı sıra tanıtımı gerçekleştirilen telefonlardan birisi de vivo Y37 Pro oldu.

Vivo Y37 Pro Özellikleri ve Fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelen telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden alıyor. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemci, 2.2 GHz'e kadar çıkabiliyor ve grafik tarafında ihtiyaç duyduğu gücü Adreno 613 GPU'dan alıyor.

Y37 Pro'nun 6.68 inç büyüklüğündeki LCD ekranı 120 Hz yenileme hızı ve HD çözünürlük sunuyor. 1000 nit parlaklığa ulaşabilen ekrandaki delik 5 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü yer alıyor.

6000 mAh bataryası 44W hızlı şarj desteğine sahip olan Vivo Y37 Pro'nun yan tarafında parmak izi okuyucu bulunurken, stereo hoparlörler ve IP64 sertifikası da telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Üç renk seçeneği ile gelen telefonun fiyatı 255 dolar olarak belirlendi. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.