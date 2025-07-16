vivo'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz haftalarda Y400 Pro 5G'yi duyuran vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Y400 5G isimli yeni telefonun bazı özellikleri, fiyatı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Görünüşe göre telefon uygun fiyata yüksek yenileme hızı sunacak.

vivo Y400 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y400 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Telefonda 8 GB RAM yer alacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunabilir. Telefon gücünü sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemciden alacak. İşlemcinin detayları henüz bilinmiyor.

vivo Y400 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Y400 5G'nin 25.000 Hindistan rupisi (11.703 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

vivo Y400 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y400 Pro 5G 20 Haziran 2025 tarihinde tanıtıldı. Y400 5G'nin ise ağustos ayının başlarında tanıtılacağı iddia edildi.