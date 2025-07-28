Vivo Y400 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Tasarımı!

Vivo, Y serisini yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Serinin yeni üyesi Vivo Y400 gücünü Qualcomm Snapdragon 685 işlemciden alıyor. 5G desteği bulunmayan telefon, 6000 mAh bataryaya ev sahipliği yaparken suya ve toza karşı IP68/69 koruma sertifikasına sahip.

Vivo Y400 Özellikleri Neler?

Y400'ün 6.67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, Full HD+ çözünürlük sunarken 120 Hz yenileme hızına sahip. DCI-P3 renk gamının tamamını kapsayan ekran, 1800 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde (IMX852) ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü bulunuyor. Android 15 işletim sistemi ve Funtouch OS 15 arayüzü ile kutudan çıkan Vivo Y400'ün 6000 mAh kapasiteli bataryası 44W hızlı şarj desteğine sahip.

7.9 mm kalınlığa ve 196 gram ağırlığa sahip olan telefon, Mor Alacakaranlık ve Tropikal Yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Cihaz şu anda Vivo Endonezya'nın resmi internet sitesinde listelenmiş durumda. Ancak fiyatı ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.