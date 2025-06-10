Xiaomi'den Çok Güçlü Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu Mix Flip 2 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda batarya kapasitesi ortaya çıkan telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Peki, Xiaomi Mix Flip 2 ne zaman çıkacak?

Xiaomi Mix Flip 2 Tanıtım Tarihi

Ortaya çıkan bilgilere göre uzun süredir merakla beklenen Xiaomi Mix Flip 2'nin haziran ayının sonlarına doğru tanıtılacak. O etkinlikte ayrıca Xiaomi Pad 7S Pro, Redmi K80 Ultra ve Redmi oyun tabletinin de duyurulacağı söyleniyor.

Xiaomi Mix Flip 2 Özellikleri

İddiaya göre Xiaomi Mix Flip 2 modelinde 5.100 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Xiaomi Mix Flip modelinde 4.780 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında çok fazla olmasa da bir artış göreceğiz.

Telefonun 67W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyeceği iddia edildi. 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip Mix Flip 2, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Yeni katlanabilir telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alması bekleniyor. Telefonda ayrıca parmak izi sensörü ve NFC desteği de olacak.