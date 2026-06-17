vivo'nun 8100 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Prizin Yerini Unutturacak

vivo'nun yeni telefonu Y500 4G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Y500 4G'nin bazı özellikleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Android telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekrana da sahip olacak.

vivo Y500 4G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo Y500 4G'nin arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde vivo logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

Görselde cihazın sadece beyaz renk seçeneği yer alıyor. Dolayısıyla diğer renk seçenekleri henüz belli değil. vivo Y500 5G'de daire şeklinde bir modül tercih edilmişti. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş bulunuyor. 5G sürümünde ayrıca siyah, pembe ve yeşil renk seçenekleri mevcut.

vivo Y500 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya: 8.100 mAh

8.100 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y500 4G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse telefonun 5G sürümünde 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda 4G sürümünde 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Çok canlı renklere sahip olan AMOLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Hertz (Hz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip telefon, görüntüyü saniyede 120 kez yeniliyor.

Akıcı bir ekran deneyimi elde edilebilmesi için 120Hz yeterli bir değerdir. Örneğin sosyal medyada aşağı kaydırırken veya menülerde gezerken bu belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada 5.000 nit parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor.

vivo Y500 4G'nin Bataryası Kaç mAh?

Y500 4G, 8.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada telefonun 5G sürümünde 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Buna göre 4G sürümde 90W civarı bir şarj hızı yer alabilir.

vivo Y500 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y500 4G'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo Y500 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

vivo Y500 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y31 5G, vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y500 4G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. vivo Y500 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo Y500 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y400 4G için 21.999 rupi (10.795 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Y500 4G, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 24.000 rupi (11.777 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 23 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

vivo Y500 4G'nin yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada AMOLED ekranın dizi izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.