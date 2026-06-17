vivo'nun Çok Güçlü Katlanabilir Telefonu Yolda! Renkleri Belli Oldu

vivo'nun çok yakında tanıtıma hazırladığı yeni katlanabilir telefonu X Fold 6 için geri sayım başladı. Daha önce tanıtım tarihi ve bazı teknik özellikleri paylaşılan modelin kısa bir süre önce renk seçenekleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

vivo X Fold 6 Renk Seçenekleri Neler Olacak?

vivo X Fold 6'nın kısa bir süre önce tanıtım videosu sızdırıldı. Bu gelişmeyle birlikte halihazırda nasıl görüneceğini bildiğimiz akıllı telefonun renk seçenekleri de belli oldu diyebiliriz. Paylaşılan videoya baktığımızda modelin mavi, beyaz ve siyah renk opsiyonlarıyla raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz. Burada bir karşılaştırma yapacak olursak, geçen yıl piyasaya sürülen selefi X Fold 5'te gri, yeşil ve beyaz renk seçenekleri bulunuyordu.

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6, 25 Haziran'da düzenlenecek bir etklinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu sayede cihazın tüm özelliklerini ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Hatırlanacağı üzere bir önceki nesil olan vivo X Fold 5 geçtiğimiz yılın haziran ayında piyasaya sürülmüştü. Yani yeni model selefiyle aynı tanıtım takviminde tanıtılacak.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Çinli marka Türkiye'de vivo X300 Pro ve vivo V70 gibi çok sayıda akıllı telefonunu satıyor. Ancak bunların arasında maalesef vivo X Fold 5 bulunmuyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta vitrine çıkacak vivo X Fold 6'nın da Türkiye'yi pas geçmesi yüksek ihtimal. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo X Fold 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 ilk tanıtıldığında 1.607 dolar (74 bin 431 TL) civarında bir fiyata sahipti. Yeni model daha güçlü özelliklere sahip olacağından 1.699 dolar (78.692 TL) seviyesinde bir fiyata satışa çıkması sürpriz olmaz. Buna Türkiye'deki vergileri de dahil edersek cihazın fiyatı yaklaşık 160.475 TL'ye karşılık geliyor.

vivo X Fold 6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 8,02 inç

8,02 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

5.000 nit İşlemci: Dimensity 9500 Super

Dimensity 9500 Super Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.900 mAh

6.900 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Editörün Yorumu

Açıkcası vivo X Fold 6'nın kullanıcıların beğenisini kazanacağını düşünüyorum. Zira paylaşılan videolara baktığımda akıllı telefonun gerçekten şık bir tasarıma sahip olacağını görebiliyorum. Ayrıca sızdırılan teknik özellikleri de gerçekten iyi bir kullanıcı deneyimi için yeterli. Buradaki tek soru işaretim ürünün fiyat etikleti diyebilirim.