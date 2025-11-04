vivo'nun 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon Y500 Pro Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, merakla beklenen Y500 Pro neler sunacak?

vivo Y500 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2516A model numarasına sahip olan vivo Y500 Pro, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.59 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.006 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. vivo Y400 Pro, yalnızca 8 GB RAM seçeneği ile piyasaya sürülmüştü. Yeni telefonda da yalnızca bir RAM seçeneği görebiliriz.

vivo Y500 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre telefonda Mali-G615 MC2 GPU GPU ve Dimensity 7400 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Y400 Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y500 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonda ayrıca IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

vivo Y500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y500 Pro, 10 Kasım 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 120Hz yenileme hızı, 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 90W hızlı şarj dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo Y400 Pro, 2025 yılının haziran tanıtılmıştı.