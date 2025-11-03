24 GB RAM'li Oyun Telefonu Global Pazara Geldi! 144Hz Ekrana Sahip

RedMagic 11 Pro'nun tanıtımından sonra gözler küresel çapta piyasaya sürüleceği güne çevrilmişti. Telefon, sadece birkaç haftanın ardından dünyanın geri kalanındaki kullanıcılarla da buluştu. Global fiyatı açıklığa kavuşan cihaz, 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama, 144Hz ekran ve çok daha fazlasıyla birlikte geliyor.

RedMagic 11 Pro'nun Global Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 699 dolar (29 bin 390 TL)

699 dolar (29 bin 390 TL) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 799 dolar (33 bin 594 TL)

799 dolar (33 bin 594 TL) 24 GB RAM + 1 TB depolama: 999 dolar (42 bin 3 TL)

RedMagic 11 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,85 inç

: 6,85 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1216 x 2688 piksel

: 1216 x 2688 piksel Yenileme Hızı : 144 Hz

: 144 Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı : 960 Hz'e kadar

: 960 Hz'e kadar Maksimum Parlaklık : 2000 nit

: 2000 nit İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM Seçenekleri (LPDDR5T) : 12 GB, 16 GB, 24 GB

: 12 GB, 16 GB, 24 GB Depolama Seçenekleri (UFS 4.1 Pro) : 256 GB, 512 GB, 1 TB

: 256 GB, 512 GB, 1 TB İşletim Sistemi : Android 16 tabanlı RedMagic OS 11

: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 Arka Kamera : 50 MP Ana (f/1.88), 50 MP Ultra Geniş Açılı (f/2.2)

: 50 MP Ana (f/1.88), 50 MP Ultra Geniş Açılı (f/2.2) Ön Kamera : 16 MP (Ekran Altı Entegre)

: 16 MP (Ekran Altı Entegre) Batarya Kapasitesi : 7500 mAh

: 7500 mAh Hızlı Şarj Desteği : 80W

: 80W Boyutlar : 163,82 x 76,54 x 8,9 mm

: 163,82 x 76,54 x 8,9 mm Ağırlık : 230 gram

: 230 gram Suya Dayanıklılık: IPX8 derecelendirmesi

RedMagic 11 Pro'nun 6,85 inç ekran büyüklüğü bulunuyor. OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 960Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Oyun telefonu olması sayesinde dokunuşlarınızın mümkün olan en hızlı şekilde algılanması gerekiyor ve bu telefon, dokunmatik örnekleme hızı ile bunu yapıyor. Ayrıca yüksek yenileme hızı da oyunlarda avantaj elde etmenize olanak tanıyor.

Telefon, 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5T RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da kullanıcıları 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 Pro seçenekleri karşılıyor. Kullanıcılar, cihazında ne kadar uygulama ve dosya barındıracağını göz önünde bulundurarak bu depolama seçeneklerinden birini tercih edebilir.

Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 ile birlikte gelen telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Bu arada RedMagic 10S Pro'da Snapdragon 8 Elite kullanılmıştı.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor ancak bu kamera ekran altına entegre edilmiş bir şekilde geliyor.

Cihaz, 7500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Cihaz, 163,82 x 76,54 x 8,9 mm boyutlarına ve 230 gram ağırlığa sahip. Ayrıca IPX8 derecelendirmesi bulunuyor. Bu da belirli dereceye kadar suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.