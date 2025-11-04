Bu Telefon Çok Satar! vivo Y500 Pro Özellikleri Netleşti

vivo’nun çok satan Y serisinin yeni üyesi Y500 Pro için geri sayım başladı. Üst ve orta segment arasında konumlanacak cihazla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Böylelikle merakla beklenen vivo Y500 Pro’nun bazı özellikleri netleşti. İşte detaylar...

Beklenen vivo Y500 Pro Özellikleri

10 Kasım'da duyurulması beklenen vivo Y500 Pro'nun bazı özellikleri Çinli marka tarafından açıklandı. Bununla birlikte Çinli bir telekomikasyon şirketinin web sitesinde de bazı ipuçları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre akıllı telefon, 2800x1260 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekranla gelecek.

MediaTek'in Dimensity 7400 işlemcisinden güç alacak model, 12 GB RAM ile gelecek. Depolama alanı içinse 256 GB / 512 GB seçenekleri sunulacak. 90W hızlı şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli bataryadan güç çekecekken, OriginOS 6 üzerinde çalışacak.

Cihazın kamera özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor. Buna göre Samsung ISOCELL HP5 sensörlü 200 MP ana kameraya sahip olacak. Buna 2 MP derinlik kamerası eşlik edecek. Ön taraftaysa 32 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacal. Son olarak 160,23 x 74,51 x 7,81 mm boyutlarında ve 198 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Beklenen vivo Y500 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 2800 x 1260 piksel, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 7.000 mAh, 90W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: OriginOS 6

Arka Kamera: 200 MP (Samsung ISOCELL HP5) + 2 MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 32 MP

Boyutlar: 160,23 x 74,51 x 7,81 mm

Ağırlık: 198 gram

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo Y500 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.