Satış Rekoru Kıracak Telefonun Tanıtım Tarihi Netleşti!

Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artarken markalar artık sadece güçlü donanımla değil, dikkat çeken kamera performansıyla da öne çıkmaya çalışıyor. Kısa süre önce gelen bilgliere göre vivo, Y serisinde ilk kez amiral gemisi seviyesinde bir kamera sunmaya hazırlanıyor. Bu kamera ise vivo Y500 Pro'da yer alacak. Söz konusu modelle ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Şimdi ise vivo Y500 Pro tanıtım tarihi netleşti. İşte ayrıntılar...

200 MP Kameralı vivo Y500 Pro İçin Geri Sayım Başladı

Çinli marka, mevzubahis cihazı yıl bitmeden ana vatanında piyasaya süreceğini açıklamıştı ancak kesin tarih paylaşmamıştı. Akıllı telefon pazarı ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, vivo Y500 Pro'nun kasım ayının ortasında tanıtılacağını öne sürdü. Buna göre model için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Y500 Pro’nun en dikkat çeken özelliği ise 200 megapiksellik ana kamera olacak. Bu kamera, Samsung’un HP5 sensörünü kullanacak. Burada dikkat çeken nokta ise bu sensörün genellikle üst seviye cihazlarda yer alması. Buna göre model, orta segment olmasına rağmen üst düzey bir fotoğraf deneyimi sunacak.

Sızıntılara göre vivo’nun bu modeli yalnızca kamera gücüyle değil, sağlam yapısıyla da dikkat çekecek. Öte yandan sektör kaynakları, Y500 Pro sayesinde markanın satışlarında belirgin bir artış yaşayacağını düşünüyor. Hatta bu modelin vivo’nun yılın son çeyreğine ait finansal sonuçlarına doğrudan etki ederek şirket gelirlerini tahminlerinin üzerine taşıyabileceği konuşuluyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi kameraya sahip telefonlar arasına girmesi beklenen vivo Y500 Pro modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.