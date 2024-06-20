16 GB RAM ve 1 TB Depolama: vivo Y58 5G Fiyatı ve Özellikleri Tanıtım Öncesi Belli Oldu

Sektörde daha çok giriş ve orta segment modellerle faaliyetlerini sürdüren vivo cephesinde bir süredir sızıntılarla gündeme gelen vivo Y58 5G hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde.

vivo Y58 5G modelinin teknik özellikleri ve fiyatı tanıtıma az bir süre kala şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı. Peki akıllı telefon tam olarak kullanıcılara neler vadediyor? İşte ayrıntılar!

vivo Y58 5G Teknik Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y58 5G'de FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 1024 nit tepe parlaklığına sahip 6,72 inçlik LCD bir ekran bizleri karşılıyor. Dahası, bu panelin delikli bir tasarıma sahip olduğunu ve sektör standartlarına göre normal sayılabilecek ön çerçevelerle geldiğini belirtelim.

Akıllı telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla geliyor.

Kullanıcılar dilerse modelde bulunan +8 GB Sanal RAM desteğinden faydalanabilecek. Ayrıca, 1 TB'a kadar depolamaya izin veren microSD kart yuvası hafızadan memnun olmayanlar için önemli bir avantaj olacak. Bununla birlikte 44 W kablolu hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek.

Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası kullanılacakken, arka tarafta ise 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumuna yer verilecek. Son olarak akıllı telefonun 230 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağını ve gün içinde tanıtılacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.