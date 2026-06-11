vivo'nun Yeni Orta Segment Telefonu Geri Sayımda!

vivo çok yakında Y6e isimli yeni bir akıllı telefonunu kullanıcıların beğenisine sunacak. Bugüne dek cihazla ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Zira son gelişmeler modelin önemli bir platformda göründüğünü ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo Y6e Google Play Console'da Ortaya Çıktı

vivo Y6e, V2559A model numarasıyla Google Play Console desteklenen cihazlar listesinde göründü. Bu kayıt akıllı telefonun Android uygulama mağazalarıyla uyumlu olduğunu ve kullanıcıların Google Play Store'dan uygulama indirebileceğini gösteriyor. Tabii buradaki asıl detay Google Play Store değil. Zira söz konusu model numarası nisan ayında tanıtılan vivo Y60 ile aynı. Bu da yeni modelin vivo Y60'ın yeniden markalanmış sürümü olacağının bir göstergesi diyebiliriz.

vivo Y6e'nin Y60'ın Yeniden Markalanmış Versiyonu Olması Ne Anlama Geliyor?

Yeniden markalanma konsepti daha çok Çinli markalar arasında tercih ediliyor. Örneğin birkaç ay önce piyasaya sürülen bir X modeli, ismi Y olarak değiştirilerek yeniden satışa çıkabiliyor. Bu iki telefonun teknik özellikleri genellikle birkaç küçük detay dışında aynı oluyor. vivo'nun yeni telefonu için de benzer bir durum söz konusu. Yani vivo Y6e ile Y60'ın teknik özellikleri büyük ölçüde aynı olacak.

vivo Y6e (vivo Y60) Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Boyut: 167,40 x 77,10 x 8,39 mm

167,40 x 77,10 x 8,39 mm Ağırlık: 209 gram

vivo Y6e Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y6e'nin son olarak Google Play Console'da ortaya çıkması tanıtımın çok yakında yapılacağının bir sinyali. Ancak şu an için vivo'dan cihazın tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak bu gibi önemli platformlarda görünen modellerin genellikle 1-2 ay içerisinde tanıtıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle akıllı telefonun en geç eylül ayında tanıtılacağını tahmin edebiliriz. Tabii bunlar tahmine dayalı bilgiler olduğundan markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Bununla birlikte vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket an itibariyla ülkemizde Y serisi altında Y21 5G, Y05 ve Y29s gibi akıllı telefonları satıyor. Bu nedenle Y6e'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

vivo Y6e Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere vivo Y60 ilk tanıtıldığında 1.799 yuan (12.280 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkmıştı. Bu nedenle yeniden markalanmış sürümü olması beklenen Y6e'nin de benzer bir fiyat aralığında satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Burada ufak bir tahminde bulunacak olursak cihazın 1.699 yuan (11.597 TL) seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alması ihtimaller dahilinde. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 23.500 TL civarında bir meblağa karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

vivo Y6e'nin genel teknik özellikleri itibarıyla kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Şu an için resmi bir açıklama gelmese de akıllı telefonun vivo Y60'ın yeniden markalanmış sürümü olmasını bekliyoruz. Bu da ürünün orta segmente hitap edeceği anlamına geliyor. Burada aklımdaki tek soru işareti modelin fiyat etiketi. Fiyatı biraz daha düşük olsaydı daha fazla ilgi çekerdi diyebilirim.