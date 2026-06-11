vivo'nun Yeni Amiral Gemisi Yolda! 7500 mAh Bataryaya Sahip

vivo'nun yeni amiral gemisi X500e'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X500e'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcsii bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo X500e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera ve periskop telefoto kamera Batarya: 7.500 mAh

vivo X500e'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada Dimensity 9500, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS, çok kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact ve yarış türündeki CarX Street 'i ortalama 60 FPS çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin vivo X300, vivo X300 Pro ve OPPO Find X9 Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

vivo X500e'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve periskop telefoto kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse X300'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Önceki modelin kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve bir ultra geniş açılı kamera kamera görebiliriz. Ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

vivo X500e'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

X500e, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse X300'de 6.040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla yeni model, X300'e kıyasla biraz daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

vivo X500e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500e'nin 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve fiyat etiketibelli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemcisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500e Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500e'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo X500e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu an 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo X500e'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 83 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak vivo X500e'nin işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihazın uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.