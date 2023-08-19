Bütçe Dostu vivo Y77t Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

vivo Y77t olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon tanıtıldı. Yapılan tanıtımla beraber vivo Y77t'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. vivo marka yeni akıllı telefon modeli, uygun fiyatı ve sahip olduğu donanım bileşenleriyle dikkat çekiyor.

vivo Y77t Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,64 inç

: 6,64 inç Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2388 piksel

: 1080 x 2388 piksel Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 7020

: MediaTek Dimensity 7020 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Hızlı Şarj: 44W

6,64 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y77t, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2388 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 190 gram ağırlığındaki telefon 8 mm kalınlığında.

Gücünü MediaTek Dimensity 7020 işlemcisinden alan telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 256 GB depolama alanına sahip cihazda IMG BXM GPU bulunuyor. 5000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı Y77t, 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

vivo Y77t Fiyatı

8 GB + 256 GB : 192 dolar civarında.

: 192 dolar civarında. 12 GB + 256 GB: 219 dolar civarında.

vivo marka yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Y77t ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.