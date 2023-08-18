vivo X100 Pro+'ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı: Yeni Amiral Gemisi Yolda!

vivo X100 Pro+'nun bir dizi yeni özelliği ortaya çıktı. Rapor, telefonun ekranı, dörtlü kamera ünitesi ve daha fazlasıyla ilgili ayrıntıları ortaya koyuyor.

vivo'nun vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere en az üç model içeren vivo X100 serisi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. X100 ve X100 Pro gibi başlangıçtaki iki modelin Dimensity 9300 işlemciye sahip olması muhtemelken, Pro+ sürümünün Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacağı söyleniyor.

Çinli bir analist, Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek vivo amiral gemisinin özelliklerini sızdırdı.

vivo X100 Pro+ Teknik Özellikleri (Söylentiler)

vivo X100 Pro+'nın 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,78 inç OLED panel ile donatılacağı söyleniyor. Analist bundan bahsetmemiş olsa da X100 Pro+'nın QHD+ çözünürlük sunan kavisli kenarlı bir ekran paneline sahip olacağı görülüyor. Ekran, ultrasonik bir ekran içi parmak izi sensörü ile gelecek.

X100 Pro+, üzerinde OriginOS 4.0 bulunan Android 14 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Snapdragon 8 Gen 3 destekli cihazın LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı ile birlikte üretilmesi. Serideki en güçlü telefon olacağından, en yüksek varyantının 1 TB depolama alanıyla birlikte 16 GB veya 24 GB RAM sunması çok muhtemel. Öyle ki geçtiğimiz gün vivo'nun da 24 GB RAM içeren telefonlar üretmeye başladığını sizlere aktarmıştık.

Sızıntıyı gerçekleştiren analist, vivo X100 Pro+'nın ön kamerasından bahsetmedi. Cihazın arka kamera ünitesi, değişken diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX989 50MP ana kameraya sahip olacak. Bu kameraya IMX598 50MP ultra geniş lens, IMX758 50MP portre lensi ve diğer raporlara göre periskop zoom kamera gibi görünen 200MP telefoto kamera eşlik edecek.

vivo X100 Pro+'nun pili veya şarj hızı hakkında da herhangi bir bilgi mevcut değil. Önceki model gibi X100 Pro+ da IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı bir kasayla gelecek.

Peki sizin vivo'nun yeni amiral gemisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.