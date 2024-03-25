vivo Yeni Kampanyasını Duyurdu: Akıllı Telefonları Peşin Fiyatına 3 Taksit Satın Alma Dönemi Başladı!

vivo, zaten akıllı telefonlarını uygun fiyata sunmasıyla bilinen bir marka olmanın yanı sıra kullanıcı kitlesini artırmak için de dönem dönem çeşitli indirimler ve kampanyalar düzenliyor. Güçlü tasarıma sahip telefonlarını alışveriş kredisi ile 3 ay vade farksız taksitli bir şekilde sunan vivo, tüm modelleri için bu kampanyayı geçerli kılıyor.

Artık vivo Akıllı Telefonlarına Ulaşmak Daha Kolay

Kullanıcı kitlesini genişletmek ve herkese vivo deneyimini yaşatmayı hedefleyen şirket, V ve Y serisindeki tüm telefon modelleri için peşin fiyatına 3 taksit kampanyasını başladı. Kampanya vivo'nun online satış mağazasından geçerli olacak ve 31 Mart'a kadar devam edecek.

Kampanyada V serisinin en yeni üyesi V30 5G de yer alıyor. Star Işığı Portresi özelliğine sahip bu telefon modeli, kamera kalitesi, güçlü pil sağlığı ile dikaktleri üzerine çekiyor. Ayrıca kampanyaya dahil diğer ürünler de 120 Hz AMOLED ekranıyla fark yaratan V29 5G ve V29 Lite oluyor.

Uygun fiyatlı bu ürünler arasında Y serisinden de Y36 ve Y35 yer alıyor. Farklı renk seçenekleri, batarya donanımları, güçlü performansları, yüksek kamera çözünürlükleri ve akıcı, canlı ekranlarıyla kullanıcıları memnun edecek telefonlar ay sonuna kadar uygun fiyatlarla vivo online mağazasında alıcılarını bekliyor.