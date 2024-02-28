vivo'nun Yeni Amiral Gemisi X100s'in Özellikleri Ortaya Çıktı!

vivo, henüz Kasım ayında tanıtılan X100 serisine yeni bir cihaz daha eklemeyi düşünüyor. X100s ismi verilen yeni cihaz hakkında bir takım sızıntılar ve özelliklerine dair bilgiler paylaşılmaya başlandı.

Yeni model, seriye oldukça uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor. 2023'te markanın amiral gemisi olan X100 serisinde standart ve Pro modelden oluşan iki yeni telefon eklenecek. Bunlardan biri X100 Pro+ ve X100s.

vivo X100S Özellikleri Belli Oldu

Henüz hakkında çok fazla bilgiye ship olmadığımız X100s modelinin bazı özellikleri sızdırıldı. Digital Chat Station tarafından aktarılan detaylara göre cihaz güçlü bir donanıma sahip olacak.

Amiral gemisi olarak çıkış yapacak olan cihazda düz bir ekran kullanılacak ve FHD+ çözünürlüğe sahip olacak. İşlemci konusunda serideki diğer telefonlardaki gibi bir yol izlenecek. MediaTek'in yonga seti Dimensity 9300 işlemci kullanılacak.

100W hızlı sarj destekli telefon modeli 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Cam arka panel, ekran içine yerleştirilmiş parmak izi sensörü ve dört seçenekli şekilde sunulması beklenen cihazın fiyatı ise bilinmezliğini koruyor.